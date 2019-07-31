Пекин, , 13:05 — REGNUM

Трубопровод для транспортного авиационного топлива длиной 157,5 км до нового Международного аэропорта «Дасин» в Пекине был официально запущен в эксплуатацию, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Трубопровод тянется от провинции Хэбэй, и, как ожидается, поначалу будет поставлять 1,7 млн тонн авиационного топлива ежегодною. Затем этот показатель будет увеличен до 2,6 млн тонн, сообщил представитель Хэбэйского отделения китайской нефтегазовой корпорации CNPC Чжан Цзинтао.

Поставщик топлива уже накопил 36,6 тонн авиационного керосина с октября прошлого года и производит ежедневно 1,3 тыс. тонн специально для нужд аэропорта на первоначальных этапах его работы. Поставки будут увеличены, если потребуется, отметил Чжан.

Напомним, что аэропорт «Дасин» расположен в 46 км к югу от Пекина. Планируется, что уже 30 сентября текущего года он будет запущен в эксплуатацию. К 2021 году его годовой пассажирооборот должен достигнуть 45 млн пассажиров, а к 2025 году — более 72 млн.

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