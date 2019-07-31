Лондон, , 12:49 — REGNUM

Более чем на 70% сократились инвестиции в автомобильный сектор Великобритании в первой половине 2019 года из-за опасений по поводу беспорядочного Brexit. Об этом со ссылкой на Общество автопроизводителей и торговцев (SMMT) сообщает Reuters.

Стоит отметить, что автомобильная промышленность — это крупнейший британский экспортер товаров, в котором работает более 800 000 человек. Представители этого бизнеса больше всего опасаются выхода Великобритании из ЕС без сделки, поскольку дополнительные тарифы и бюрократия могут остановить производство.

По данным SMMT, в первой половине 2019 года объём инвестиций сократился до 90 миллионов фунтов стерлингов (109,50 миллионов долларов), что на 70% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объём инвестиций составил 347,3 миллионов фунтов стерлингов.

«Страх отсутствия сделок заставляет инвесторов сидеть сложа руки. Худшим результатом будет отсутствие сделок. Это то, чего они боятся, поэтому они не вкладывают деньги», — заявил глава SMMT Майк Хоуз.

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется заключить новую сделку с ЕС после того, как его предшественник Тереза Мэй не смогла получить одобрение парламента на ее вариант сделки.

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