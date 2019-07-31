Новосибирск, , 12:44 — REGNUM

Новый сорт ячменя вывели и передали на испытания селекционеры Сибирского НИИ растениеводства и селекции (филиал ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН»), сообщает 31 июля пресс-служба института.

Новый сорт получил название «Дар». Работа по его созданию велась с 1999 года методами классической селекции.

«Дар» получился сбалансированным, у него нет «чемпионских» цифр по какому-то отдельному критерию, зато по всем из них он показывает значения выше среднего», — пояснил один из создателей сорта, старший научный сотрудник лаборатории селекции, семеноводства и технологии возделывания полевых культур СибНИИРС Юрий Григорьев.

Селекционеры объяснили, что в отличие от большинства других сортов ячменя, полученные в новосибирском НИИ имеет короткий период вегетации. Это качество растения значительно расширяет список регионов, пригодных для их выращивания.

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