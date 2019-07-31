Москва, , 12:31 — REGNUM

Нефть марки Brent проигнорировала данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от API. Снижение запасов оказалась меньшем чем ожидали аналитики. Такой оптимизм можно объяснить ожиданиями инвесторов от снижения ставки ФРС США, а также началом торговых переговоров между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Технически нефть Brent остается в восходящем тренде, который сформировался в начале лета. В раках него целью роста является максимум на уровне $67,70 за баррель. Если ФРС США не разочарует рынки и объявит о потенциальном смягчении монетарной политики, то не исключено достижение цели уже в начале следующего месяца.

«Сегодня, 31 июля, внимание инвесторов также будет приковано к отраслевому отчету от Минэнерго. Если данные окажутся лучше чем те, что представил API, то нефть получит дополнительную поддержку ближе к концу торгового дня», — полагает эксперт.

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