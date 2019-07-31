Владивосток, , 12:24 — REGNUM

Новые промышленные роботы с искусственным интеллектом, разработанные в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), смогут самостоятельно принимать решения в изменяющейся среде, сообщает 31 июля пресс-служба вуза.

Ориентироваться машинам в пространстве поможет специальное программное обеспечение и система технического зрения. Работая вместе, они смогут в реальном масштабе времени формировать и корректировать траектории перемещений своих инструментов, сохраняя заданную точность движений.

Отмечается, что при помощи программного обеспечения специалисты достигли динамической точности управления инструментами роботов порядка 0,5 мм, даже при выполнении силовых операций. Однако для реализации многих сверхточных рабочих операций нужна точность в пределах 0,2 — 0,1 мм.

«В мире эта задача еще не решена. Проблема — в неточности изготовления самих роботов. Нами уже создан метод устранения этого недостатка», — пояснил профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой автоматизации и управления Инженерной школы ДВФУ Владимир Филаретов.

В вузе добавили, что новый метод интеллектуального управления уже применяется на заводе «Дальприбор» во Владивостоке. Сейчас он апробируется и дорабатывается с учётом последних вызовов индустрии.

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