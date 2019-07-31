Пусан, Южная Корея, , 12:26 — REGNUM

В Южной Корее растет популярность рыбалки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.

Согласно опубликованным данным, в период с 2016 по 2018 года в южнокорейском городе Пусане увеличился импорт рыболовного снаряжения. В частности, в 2017 году импорт увеличился до $40,86 млн, в 2018 году — до $47,25 млн.

В 2018 году импорт рыболовных катушек увеличился на 9,3%, до $18,04 млн, рыболовных крючков — на 13,2%, до $4,68 млн, удочек и других вспомогательных предметов из стекловолокна — на 171,6%, до $10,03 млн, предметов из углеродных материалов — на 26,8%, до $6,45 млн.

Известно, что большую часть импорта составляет продукция японских брендов, произведенных в Китае или Японии.

В 2018 году экспорт рыболовного снаряжения составил $16 млн.