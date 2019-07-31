Симферополь, , 12:14 — REGNUM

Индийские предприниматели хотят перенести в Крым производство масличных культур. Об этом ИА REGNUM 31 июля сообщили в пресс-службе Корпорации развития Крыма.

«К нам обратился инвестор из Индии, который занимается производством масла из рыжика: выращивает в Крыму, а на переработку возит на материковую Россию. Он хочет перевести производство на полуостров. Это предложение заинтересовало создателя пищевого промышленного парка «Крымское золото», — отметили в корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1980-е годы в Крыму производили до 100 тонн в год лавандового масла — 60% от общесоюзного объёма производства; 15−20 тонн шалфейного масла — 50% по стране; и до 1,5 тонн эфирного масла розы — 30% общего объёма производства в СССР. По данным крымских учёных, чтобы современная эфиромасличная отрасль Крыма приблизилась к этим показателям, необходимо не менее десяти лет и около 3 млрд рублей.

Подробнее: На возрождение эфиромасличной сферы Крыма нужно десять лет и 3 млрд рублей