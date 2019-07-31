Кейптаун, , 12:15 — REGNUM

Южноафриканская республика (ЮАР) возобновила экспорт говядины в Китай после вспышки ящура в январе 2019 года. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение официальных лиц.

Запрет на экспорт мяса парнокопытных животных в Китай из ЮАР был официально снят 23 июля, сообщил в ходе брифинга посол КНР в ЮАР Линь Сунтянь.

«Мы отправились с проверками на скотобойни и передали информацию о том, что возобновление экспорта безопасно», — сказал посол Китая о возобновлении торговли.

В марте страны, включая Мозамбик, Лесото, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, сняли запрет на экспорт из ЮАР.

Ящур — вирусное заболевание, которое вызывает патологические изменения и хромоту крупного рогатого скота и овец, было обнаружено в северном районе провинции Лимпопо, в результате чего Всемирная Организация Здравоохранения животных временно приостановила статус, подтверждающий отсутствие в ЮАР ящура.