Москва, 31 июля 2019, 12:11 — REGNUM
В РФ слабая динамика инвестиционной активности наблюдается уже с 2012 года, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение Центрального банка РФ, который признал, что темпы роста российской экономики оказались ниже ожидаемых. Одна из причин этого — слабая динамика инвестиционной активности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ в отчёте о состоянии российской экономики на июнь 2019 года признал, что темпы её роста оказались ниже ожиданий Банка России, что связано со слабой динамикой инвестиционной активности.
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