Москва, , 12:11 — REGNUM

В РФ слабая динамика инвестиционной активности наблюдается уже с 2012 года, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение Центрального банка РФ, который признал, что темпы роста российской экономики оказались ниже ожидаемых. Одна из причин этого — слабая динамика инвестиционной активности.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Слабая динамика инвестиционной активности у нас наблюдается длительный период времени — где-то начиная с 2012 года, — сказал Колганов. — Однако в прошлом году наблюдалось небольшое улучшение динамики (совсем незначительное), и вероятно, Центральный банк строил прогнозы, исходя из экстраполяции сложившейся в 2018 году тенденции на 2019 год. Я думаю, что они поступили просто и не углубляясь в сложные макроэкономические расчёты и не принимая во внимание возможную изменчивость тех факторов, которые влияют на динамику производства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ в отчёте о состоянии российской экономики на июнь 2019 года признал, что темпы её роста оказались ниже ожиданий Банка России, что связано со слабой динамикой инвестиционной активности.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк признал ошибки в оценке российской экономики