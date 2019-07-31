Нижнекамск, Татария, , 12:06 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии удовлетворил банкротный иск к нижнекамскому ООО «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов». Компания, которая работает в сфере захоронения твёрдых коммунальных отходов, оказалась под наблюдением до 24 сентября 2019 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 30 мая 2007 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, а среднесписочная численность работников — 22 человека. Директор — Игорь Миронов, владельцы — Елена Горбач и Равиль Байкеев. Компания работает в сфере обработки и утилизации неопасных отходов. Профильный комитет республики осенью 2018 года установил для неё тарифы на захоронение твёрдых коммунальных отходов.

Иск о банкротстве к обществу был подан в мае 2019 года казанским ООО «Кантри Девелопмент», предъявившем претензии на сумму 2 678 947,22 рубля. Позднее правопреемником истца стала Анастасия Багаутдинова.

«Исходя из указанного выше вступившего в законную силу судебного акта следует, что общая сумма задолженности общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов», г. Нижнекамск составляет 2 678 947 руб. 22 коп. На дату судебного заседания доказательства погашения указанной задолженности должником не представлены», — отметил суд и ввёл первый этап процедуры — наблюдение до 24 сентября 2019 года.

Временным управляющим назначен Ильдар Габбасов.

Напомним, с 1 января 2019 года в Татарии стартовала «мусорная реформа». Регион поделили на две зоны, которые были переданы региональным операторам — ООО «УК «ПЖКХ» (западная зона) и ООО «Гринта» (восточная). С регоператорами заключены соглашения о работе на десять лет.

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