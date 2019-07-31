Украина, , 12:06 — REGNUM

Государственная компания «Нафтогаз Украины» намерена взыскать с России 5,2 млрд долларов США. Именно в такую сумму украинская сторона оценила размер убытков, причинённых потерей активов компании в Крыму. Об этом заявили в пресс-службе «Нафтогаза» 31 июля.

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В компании добавили, что соответствующее исковое заявление в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтога» попадали в конце июня 2019 года. Ожидается, что суд вынесет решение о компенсации убытков не раньше конца 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года стало известно о том, что «Нафтогаз» подал иск против Газпрома в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, с намерением возместить «убытки, причинённые незаконным захватом Россией активов группы компаний в Крыму». Изначально речь шла о сумме $5 млрд, однако позднее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что с учётом процентов компания может увеличить сумму своих требований по иску к российскому Газпрому до $8 млрд.

При этом бывший глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове с 16 марта 2014 года никаких украинских активов, в том числе украинской компании «Нафтогаз Украины», нет.

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