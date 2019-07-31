Чебоксары, , 12:02 — REGNUM

В Чувашии продолжают разбираться с проблемами, которые возникли при оплате проезда банковскими картами. Выяснилось, что 37,7 тыс. карт заблокированы, говорится в сюжете ГТРК «Чувашия».

Проблема получила публичную огласку после того, как на шести автобусных маршрутах в Чебоксарах перестали принимать карты для безналичной оплаты, ссылаясь на сбой программного оборудования. Директор общества «Единая транспортная карта» Артём Горбунов заявил журналистам, средства с банковских карт списывают постоплатно, и если на карте недостаточно средств, то «со временем она попадает в стоп-лист». По его словам, когда вводилась безналичная оплата, то не предполагали, что «стоп-лист будет настолько огромным», и в терминалах произойдёт «переполнение памяти»: в настоящее время заблокировано 37 700 карт.

В обществе заявляют, что технические проблемы устраняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 июля по банковским картам было установлено «ограничение в одну поездку в течение 10 минут на одном транспортном средстве». Решение было принято из-за многочисленных жалоб на двойное списание средств за поездку.

Напомним, с 2017 года в Чувашии региональным оператором по изготовлению и продаже карт безналичной оплаты проезда является ООО «Единая транспортная карта».

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