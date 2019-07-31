Сеул, , 12:05 — REGNUM

В июне 2019 года индекс промышленного производства Южной Кореи сократился на 0,7%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Статистическую службу.

Известно, что в апреле текущего года данный показатель увеличился на 0,9%, однако в мае снова сократился на 0,3%.

Производство в сфере програмного обеспечения, телекоммуникаций сократилось на 4,2%, в сфере услуг — на 1%, в сфере полупроводников — на 4,6%. Однако производство обрабатывающей промышленности, напротив увеличилось на 0,2%.

Индекс розничных продаж в стране сократился на 1,6%. Известно, что в апреле данный показатель сократился на 1,2%, в мае — увеличился на 0,9%.

В июне текущего года инвестиции в оборудования увеличились на 0,4%. В апреле объем инвестиций также увеличился на 4,4%, однако в мае — сократился на 7,1%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.