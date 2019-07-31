Аккра, , 12:02 — REGNUM

Около шести миллионов розовых деревьев были срублены в Гане для незаконного экспорта в Китай с 2012 года. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на доклад экологической группы «Агентство экологических расследований».

Редкий вид древесины, для выращивания которого требуется в среднем 100 лет, в основном используется для изготовления мебели в имперском стиле в Китае.

В докладе экологи обвиняют коррумпированных ганских чиновников в подделке документов, позволивших древесине покинуть страну. Министерство информации Ганы пока не ответило на запрос ВВС о комментариях.

Агентство экологических расследований (EIA) в своем докладе сообщило, что незаконная торговля и вырубка деревьев палисандра, также известного как розовое дерево, продолжается, несмотря на запрет, введенный с 2012 года и с тех пор ужесточенный.

Гана и другие западноафриканские страны являются жертвами неконтролируемого спроса Китая на розовое дерево, говорится в сообщении EIA.

«С 2012 года более 540 000 тонн розового дерева — эквивалентно шести миллионам деревьев — были незаконно вырублены и импортированы в Китай из Ганы, несмотря на то, что на вырубку древесины и торговлю ей были введены запреты», — добавили в агентстве.

В ходе расследований было выявлено, что «существует крупная институционализированная схема незаконного оборота древесины, которая поддерживается коррупцией и сговором на высшем уровне», — говорится в заявлении.

В агентстве также заявили, что заготовка леса способствует кризису опустынивания в Гане. Экологи призвали остановить торговлю палисандром в западноафриканском регионе и обеспечить соблюдение Китаем международных соглашений по исчезающим видам.