Пермь, 31 июля 2019, 11:52 — REGNUM
В Пермском крае Чайковский лесхоз нуждается в лесопожарном катере. Объявлен аукцион. Заказчиком выступило минприроды региона.
По данным ведомства, Чайковский лесхоз обслуживает территорию трех лесничеств, две из которых (Осинское и Чайковское) находятся по обоим берегам реки Кама. Согласно Положения о пожарно-химических станциях, при наличии водных путей станция должна быть оснащена лесопожарным катером.
Аукцион назначен на 15 августа. Начальная цена лота составляет 2 999 666 рублей.
Согласно условиям техзадания, товар и его комплектующие (части комплекта) должны быть новыми, не ранее 2019 года выпуска.