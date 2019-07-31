Пермь, , 11:52 — REGNUM

В Пермском крае Чайковский лесхоз нуждается в лесопожарном катере. Объявлен аукцион. Заказчиком выступило минприроды региона.

По данным ведомства, Чайковский лесхоз обслуживает территорию трех лесничеств, две из которых (Осинское и Чайковское) находятся по обоим берегам реки Кама. Согласно Положения о пожарно-химических станциях, при наличии водных путей станция должна быть оснащена лесопожарным катером.

Аукцион назначен на 15 августа. Начальная цена лота составляет 2 999 666 рублей.

Согласно условиям техзадания, товар и его комплектующие (части комплекта) должны быть новыми, не ранее 2019 года выпуска.