Москва, , 11:47 — REGNUM

В августе загрузка санаториев в курортном городе Сочи (Краснодарский край) доходит до 100%. По данным туроператоров, дефицита номеров в здравницах нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом туристы активно бронируют места в санаториях и пансионатах на бархатный сезон. Это объясняется тем, что в октябре цены на размещение в Сочи снижаются по сравнению с летним сезоном на 25−30%.

Бархатный сезон в Сочи начинается после 23−25 августа и длится до 10−12 ноября. Например, стоимость тура в сентябре с перелетом, проживанием на двоих и трехразовым питанием на семь ночей обойдется в 66,5 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют санитарным нормам.

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