Пекин, , 11:45 — REGNUM

Таможня города Наньтун провинции Цзянсу на востоке Китая распорядилась вернуть обратно отправителю более 4 тыс. тонн контрабандного мусора, сообщили в Главному управлении таможни, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Ввезенный на территорию Китая мусор под поддельными документами, состоял из разного рода отходов от производства железорудных окатышей, изъятых во время инспекции в марте 2018 года. Импорт подобного рода материалов строго запрещен в Китае.

Отметим, что Китай начал импортировать иностранный мусор, содержащий ряд полезных ресурсов, еще в 80-е годы прошлого века, с момента начала реформ открытости. Теперь же, когда экономика Поднебесной набрала мощь, нужды в этом больше нет, а экологические издержки стали одним из важных факторов для запрета импорта.

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