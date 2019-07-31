Сеул, , 15:53 — REGNUM

В Северной Корее наблюдается рост туристического потока из Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Института развития Южной Кореи.

Пхеньян. Северная Корея

Известно, что 18 апреля 1988 года Северная Корея впервые встретила китайских туристов на своей территории. В частности, в 1988 году 44 гражданина Китая посетило город Синыйджу.

В период с 1988 по 1990 года туристический поток в Северную Корею увеличился до 8 752 человек. К апрелю 1997 года число туристов из китайского города Даньдунь, посетивших Северную Корею, выросло до 48 тыс. человек.

Известно, что в 2000-х Северная Корея начала активно привлекать туристов в регион. К 2002 году КНДР посетило 194 тыс. человека, среди которых 62,4% пришлось на жителей Китая.

Однако после ядерных испытаний туристический поток резко сократился. В 2009 году страну посетили лишь 24 тыс. человек.

Очередной «туристический бум» пришелся на 2010 — 2012 года, после того как КНДР посетил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзянбао. В 2012 году туристический поток увеличился до 237 тыс. человек.

Известно, что статистические данные последних лет неточны, однако представители Института развития Кореи отмечают, что в 2018 году число туристов из Китая в КНДР, резко увеличилось из-за ухудшения отношений между США и Китаем и «возросшей ценностью» Северной Кореи.

Кроме того, в марте текущего года, Пхеньян принял меры ограничения, согласно которым число туристов не должно превышать 1000 человек в день в связи с нехваткой мест для размещения.

По мнению специалистов, в ближайшее время туристический поток из Китая в КНДР может снова увеличиться в связи с недавним официальным визитом главы Китая в Северную Корею.