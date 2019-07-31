Москва, , 11:13 — REGNUM

Для того, чтобы серьёзно исправить положение дел в российском машиностроении, оно должно в течение многих лет расти темпами 6−7-8% в год, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 31 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«В современных условиях добиться такой статистики очень сложно, — уточнил Колганов. — Я не вижу сейчас других рычагов, кроме реализации государственных программ. Кроме того, чтобы привлечь частные средства, государству надо создать внутренний спрос на машиностроительную продукцию. Тогда инвесторы будут вкладываться в развитие машиностроения. А создать внутренний спрос можно опять-таки за счёт реализации государственных программ технического перевооружения промышленности. Если будут программы, в которых будут жёстко связаны техническое перевооружение этих отраслей с закупками отечественного оборудования, тогда можно создать внутренний спрос».

При этом экономист предупредил, что многие эксперты не согласятся с такими рецептами, так как увидят в этом создание искусственного спроса и риск производства неконкурентоспособной продукции. Как подчеркнул Колганов, отчасти это верно, но других реальных рычагов подстегнуть развитие российского машиностроения нет. Сначала оно должно встать на ноги, получить какие-то более-менее стабильные доходы, а уже потом бороться за конкурентоспособность. Если же ставить требование конкурентоспособности самым первым, то, как добавил экономист, добиться этого не получится никогда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, промышленное производство в России за период с января по июнь 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. В июне рост промпроизводства составил 2,3% (с исключением сезонного и календарного факторов — 1,1%), а в годовом выражении — 3,3%.

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