Чэнду, Китай, , 10:55 — REGNUM

Железнодорожные власти Китая эвакуировали 460 деревенских жителей и рабочих, которые оказались в ловушке после наводнений и схода оползней, разорвавших движение на ключевой железной дороге, соединяющей китайские провинции Сычуань и Юньнань, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

В компании China Railway Chengdu Group сообщили, что из-за мощных ливней и сопутствующих катастроф поврежденными оказались две секции железной дороги Чэнду-Куньмин в уезде Ганьло в Ляньшань-Ийском автономном округе провинции Сычуань.

Как стало известно, 460 строителей железной дороги и местных жителей оказались отрезаны от внешнего мира из-за разгула стихии. На место были направлены спасатели со специальной техникой для того, чтобы доставить пострадавших на «большую землю».

Семь человек, включая шестерых рабочих и одного местного жителя, тем не менее, все еще числятся пропавшими без вести. Ремонтники продолжают расчистку и починку поврежденных путей, в связи с чем движение все еще парализовано.

Отметим, что мощные ливни обрушились на провинцию Сычуань 28 июля. Около 24 тыс. человек так или иначе пострадали от разгула стихии, 2,5 тыс. жителей были эвакуированы в безопасное место.

Читайте ранее в этом сюжете: Более полумиллиона жителей китайской провинции Хунань пострадали от засухи