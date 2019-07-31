Москва, , 11:12 — REGNUM

Та статистика, которую в настоящее время показывает российское промышленное производство, увы, не позволяет говорить о его оживлении, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Центрального банка РФ о том, что годовой темп прироста промышленного производства в июне 2019 года ускорился до 3,3%.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

«Прирост в 3,3% — это слишком мало для того, чтобы назвать его оживлением, — сказал Колганов. — Это более-менее нормальный рост для стабильной и хорошо развитой экономики. Про российскую этого сказать нельзя. У нас, испытывающих колоссальные проблемы с упадком машиностроительного производства, прирост в 3% — это, можно сказать, ничто. Любой сколько-нибудь заметный реализованный проект в машиностроении может сразу поднять уровень машиностроительного производства. А такие проекты были реализованы. Например, в авиастроении запустили производство деталей корпусов самолетов».

Подытоживая сказанное, Колганов подчеркнул, что для масштабов страны рост в 3,3% — это меньше, чем ничего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно специальному отчёту Центрального банка России, годовой темп прироста промышленного производства в июне 2019 года ускорился до 3,3%. Причём наибольший вклад в эту положительную динамку внесла продукция машиностроения.

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