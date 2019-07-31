Сеул, , 10:40 — REGNUM

Компания Samsung опубликовала отчет с результатами прибыли за второй квартал 2019 года. Эксперты обратили внимание на то, что показатели снизились на 56%. Об этом 31 июля сообщил портал The Verge.

В годовом выражении прибыль компании составила 6,6 трлн вон, при этом значение показателя общего дохода уменьшилось до 56,13 трлн вон.

Издание отмечает, что — это самый низкий показатель после 2016 года, когда компании пришлось столкнуться с последствиями заводского брака Galaxy Note 7, который мог привести к возгоранию.

Сама Samsung заявила, что общие продажи смартфонов выросли, благодаря моделям среднего класса, таким как Galaxy A50 и A70. Однако флагманский Galaxy S10 на старте показал скромные результаты.

Читайте также: Вирусное видео: смартфон взорвался в руках техника во время ремонта

Напомним, продажи Galaxy S10 стартовали 20 февраля 2019 года. В США, Канаду, Китай, Японию и страны Латинской Америки смартфон поставляется с процессором Qualcomm Snapdragon 855. Во все остальные — с Samsung Exynos 9820.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США помешали Huawei и Google выпустить на рынок «умную колонку»