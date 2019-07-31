Липецк, , 10:25 — REGNUM

Уголовное дело о дополнительном эпизоде мошенничества со стороны руководства ОАО «Эксстроймаш» при долевом строительстве жилых домов в ЖК «Европейский» возбуждено в Липецкой области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 31 июля.

По версии следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов на деньги дольщиков — 56 млн рублей — приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника». В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьской в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. При этом, поскольку деньги были потрачены, закончить строительство четырех домов в ЖК «Европейский» застройщик в установленные сроки (2017−2018 годы) не смог. Потерпевшими по делу признаны 1846 местных жителей. При расследовании дела следователи также выяснили, что на деньги, полученные от дольщиков, фигуранты купили апартаменты в Сочи за 16 млн рублей.

Отметим, что сам Захаров, а также его бывшая супруга заочно арестованы и сейчас находятся в международном розыске. Бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов отправлены под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года суд оставил в силе приговор экс-руководителю ООО «С-5 КВАДРА» и бывшему депутату Сергею Тонких, который в декабре 2018 года был признан виновным в незаконном предпринимательстве и в злоупотреблении должностными полномочиями.

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