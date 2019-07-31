Украина, , 10:16 — REGNUM

Одним из главных приоритетов команды нового президента Украины Владимира Зеленского является немедленная приватизация государственных банков.

Об этом заявил в интервью Bloomberg заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук.

По словам чиновника, банки должны быть проданы в первую очередь, чтобы в результате как минимум 10 крупных системных западных банков пришли на Украину.

Вместе с тем, Гончарук заявил, что Зеленский в любом случае будет уважать независимость украинского Нацбанка и дал понять, что смена главы регулятора в ближайшее время инициирована не будет.

«Владимир Зеленский… понимает необходимость уважать независимость денежно-кредитной политики и поддерживает главу НБУ Якова Смолия», — заявил заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук.

ИА REGNUM отмечает, что по данным из украинских политических кругов, Гончарук является одним из основных претендентов на пост премьер-министра страны.

Крупнейшим из госбанков Украины является «Приватбанк», вокруг которого сейчас продолжаются судебные тяжбы со структурами предыдущего владельца — Игоря Коломойского. Чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн, и это рекордные показатели в истории «Приватбанка».

Второй в рейтинге украинских госбанков — «Ощадбанк». Именно в этом году чистая прибыль «Ощадбанка» резко выросла и, согласно официальным данным, составила 124,9 млн грн за первые 5 месяцев года. Для сравнения — это в четыре раза больше, чем за первое полугодие 2018 года (31 млн грн). Всего по итогам 2018 года «Ощадбанк» получил 131,7 млн грн чистой прибыли.