Душанбе, , 10:12 — REGNUM

Россия может рассмотреть своё участие в реализации будущих электроэнергетических проектов в Таджикистане. Об этом в интервью изданию «Азия-Плюс» заявил посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов.

«Россия не исключает такой возможности, хотя, конечно же, будет учитываться опыт работы совместного российско-таджикского предприятия — ОАО «Сангтудинской ГЭС-1», — отметил дипломат.

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Он напомнил, что этот вопрос поднимался в апреле 2019 года в Москве в ходе переговоров президентов РФ и Таджикистана. Тогда стороны подчеркнули важность стратегического партнёрства двух стран в электроэнергетической отрасли.

Посол отметил, что потенциал ОАО «Сангтудинской ГЭС-1» позволяет «создавать возможность для реинвестирования вложенных в строительство станции российских средств в новые инфраструктурные электроэнергетические проекты на территории Таджикистана и в странах Центральной Азии».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство Сангтудинской ГЭС-1 в 110 км южнее Душанбе было начато в 1986 году, но после развала СССР, из-за экономических трудностей, работы были приостановлены. В октябре 2004 года Таджикистан и Россия подписали соглашение о достройке этого объекта. 15 апреля 2005 года состоялась официальная церемония начала работ. В январе 2008 года был официально запущен первый агрегат ГЭС, а уже в ноябре 2010 года станция вышла на проектную мощность.

Добавим, что в 2018 году Сангтудинская ГЭС-1 поставила 2 382 млн кВт•ч электроэнергии. С момента запуска первого агрегата на станции, а именно с января 2008 года, произведено 20 млрд кВт•ч электроэнергии.

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