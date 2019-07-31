Сеул, , 10:12 — REGNUM

Правительство Южной Кореи рассчитало средний уровень дохода семьи, состоящей из четырех человек, на 2020 год. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

Согласно опубликованным данным, средний уровень дохода семьи, состоящей из четырех человек, в 2020 году увеличится на 2,9% и составит 4 749 171 вон (~$4 015) в месяц.

Темпы роста среднего уровня дохода в 2019 году составили 2,1%, в 2018 году — 1,16%, в 2017 году — 1,73%.

Известно, что с увеличением среднего уровня дохода также увеличится и прожиточный минимум с 1 384 000 вон (~$1 170) до 1 425 000 вон (~$1 205).