Москва, , 09:57 — REGNUM

Американская валюта в настоящее время является самой ликвидной в мире, что тормозит переход на национальные валюты в торговых расчетах, однако этот процесс постепенно идет, об этом РБК сообщил глава департамента министерства финансов РФ по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, подключение к долларовой банковской системе дает возможность торговать практически со всем миром, поскольку почти во всех странах есть развитая система корреспондентских счетов в долларах.

Вместе с тем Россия, страны Евросоюза, Китай и другие государства поддерживают более широкое использование национальных валют, но правительства должны взять на себя координирующую роль, так как у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара, отметил он.

«Россия не может в одиночку перейти на расчеты в нацвалютах, это должно быть поддержано странами-партнерами», — подчеркнул Тимофеев.

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Напомним, ранее сообщалось, что в начале июня министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах. Расчеты между российской и китайской сторонами будут вестись через банк ВТБ и Торговый банк Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, среди некоторых стран мира возникла тенденция максимально отойти от зависимости доллара, поскольку США используют доступ к долларовой платежной системе в качестве оружия, чтобы наказать страны и отдельных лиц за нарушение американских законов, даже за пределами Соединенных Штатов.

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