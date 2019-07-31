Нью-Дели, , 11:50 — REGNUM

Дочерняя компания производственного гиганта PepsiCo, занимающаяся производством и сбытом продукции в Индии, сообщила, что планирует в ближайшие три года инвестировать 5,2 миллиарда рупий (75 миллионов долларов) в создание завода по производству снеков в индийском штате Уттар-Прадеш.

Новый инвестиционный план компании соответствует ее цели по удвоению производства снеков в стране к 2022 году. Помимо этого, как ожидается, этот завод поможет создать 1500 рабочих мест в штате.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», между правительством штата и представителями совета директоров компании уже был подписан меморандум о взаимопонимании.

«PepsiCo стремится к устойчивому развитию своего бизнеса в сфере продуктов питания и напитков в Индии. Необходимо сказать, что для обеспечения цепочки поставок мы также создадим склад холодного хранения», — говорится в заявлении исполнительного директора компании.