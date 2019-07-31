Симферополь, , 09:37 — REGNUM

С 1 августа в Симферополе, Алуште и Ялте начнёт действовать единая транспортная карта для проезда на муниципальных автобусах и троллейбусах. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

«С 1 августа «Горавтотранс» совместно с «Крымтроллейбусом» запускает единую транспортную карту «Проездной билет», которая предоставляет право безлимитного проезда с первого по последний день месяца на двух видах транспорта: автобусах и троллейбусах», — сообщил директор симферопольского муниципального предприятия «Горавтотранс» Денис Майор.

По его словам, стоимость транспортной карты составит 60 рублей, тариф «Проездной билет» — 1 530 рублей, тариф «Общешкольный» — 850 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года власти крымской столицы заверяли общественность в том, что введение «единого билета» будет возможно только после обновления перевозчиков. В городе-герое Севастополе массовая продажа подобных безналичных карт для расчёта в общественном транспорте ведётся с марта 2018 года.

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