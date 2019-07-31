Сеул, , 09:39 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года южнокорейская компания Samsung Electronics зафиксировала объем продаж в размере 56,13 трлн вон (~$47,44 млрд) и операционную прибыль в размере 6,6 трлн вон (~$5,57 млрд). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи компании сократились на 4,03%, а операционная прибыль — на 55,63%

В первой половине года объем продаж компании составил 108,51 трлн вон (~$91,72 млрд), а операционная прибыль — 12,83 трлн вон (~$10,84 млрд), что на 8,9% и 58% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем продаж подразделения полупроводников составил 16,9 трлн вон (~$14,28 млрд), а операционная прибыль — 3,4 трлн вон (~$2,87 млрд). Во втором квартале объем продаж подразделения дисплеев составил 7,62 трлн вон (~$6,44 млрд), операционная прибыль — 750 млрд вон (~$).

Объем продаж подразделения мобильных коммуникаций, информационных технологий составила 25,86 трлн вон (~$21,86 млрд), операционная прибыль — 1,56 трлн вон (~$1,31 млрд).

Объем продаж подразделения бытовой техники составил 11,7 трлн вон (~$9,89 млрд), операционная прибыль — 710 млрд вон (~$600,2 млн).

В первой половине года общий объем инвестиций в оборудование составил 10,7 трлн вон (~$9,04 млрд), из которых 8,8 трлн вон (~$7,43 млрд) было инвестировано в полупроводники, 800 млрд вон (~$676,28 млрд) — в дисплеи.