Додома, , 10:14 — REGNUM

Договор о строительстве места через озеро Виктория, известного также под названием мост Кигонго-Бусиси, был подписан в городе Дар-эс-Салам министром строительства, транспорта и связи Танзании Исаком Камвелве. Мост будет построен китайской компанией «Civil Engineering Construction Corporation — East Africa Ltd». Сооружение объекта обойдется в 258 млн долл. США.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», длина моста составит 3,2 км, также будет проложена дорога длиной 1,66 км. Мост будет обладать грузоподъемностью в 180 тонн, благодаря чему более 1600 автомобилей смогут одновременно осуществлять движение по нему. Как ожидается, строительство займет 42 месяца. По словам главного исполнительного директора компании «TANROADS» Патрика Мфугале, данный мост станет самым большим в стране и соединит районы Кигонго и Бусиси в танзанийской области Мванза.

Как отметил Камвелве, мост обеспечит связь Танзании с Угандой, Бурунди и Руандой, способствуя тем самым активизации торговли и стимулированию экономики региона. По словам министра, мост сократит сроки транспортировки и упростит торговлю между странами Восточной Африки.