Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM

Бывший гендиректор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко назначен главным инженером ГУП «ТЭК СПб». Два этих предприятия, первое из которых контролирует «Газпром», а второе — Смольный, обеспечивают теплом абсолютное большинство потребителей тепловой энергии Петербурга.

Как сообщили 31 июля в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», Стренадко назначен на пост главного инженера приказом и.о. генерального директора ГУП «ТЭК СПб» Ивана Болтенкова, который возглавил предприятие в июне текущего года.

Ранее занимавший должность главного инженера ГУП «ТЭК СПб» Сергей Бабушкин занял пост советника генерального директора.

Игорь Стренадко семь последних лет руководил АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», до этого работал там главным инженером.

«В ГУП «ТЭК СПб» формируется новая команда. Все это время знал предприятие с внешней стороны, буду рад узнать его изнутри. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие», — сказал новый главный инженер одного из самых важных городских предприятий, от которого зависит жизнедеятельность города и жителей.

Как отметили в ГУП «ТЭК СПб», в последнее время там произошло еще несколько кадровых назначений: на должность заместителя гендиректора по капитальному строительству и инвестициям назначен Анатолий Михно, на должность заместителя гендиректора по сбыту — Вадим Бравве.

Напомним, четверть всех теплосетей Петербурга имеет срок службы более 25 лет, а общий износ составляет 45%. В год капитально ремонтируется порядка 200 км сетей. По мнению врио губернатора Александра Беглова, необходимо реконструировать в год порядка 300 км тепловых сетей.

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