Москва, , 09:29 — REGNUM

Затягивание процесса по Brexit уже наносит больше вреда и Великобритании, и ЕС, поэтому выход всё-таки должен состояться осенью и потом стороны будут дорисовывать оставшиеся неразрешенные сюжеты, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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Ангела Меркель оставляет второй негативный сюжет, который случился за время её правления в Германии и доминирования в Европе. Первый — это сокрушительное поражение бывшего президента Украины Петра Порошенко и всей его политики по сближению с ЕС, второй — это выход Лондона.

«Конечно, это ещё не распад Европейского союза, но Украина, которая не вошла в ЕС и Великобритания, которая уже точно выйдет ставит множество вопросов о будущем ЕС», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из состава Европейского союза произойдёт 31 октября — в любом случае. Такое заявление сделал министр Британии по вопросам Brexit Стивен Баркли в адрес ЕС.

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