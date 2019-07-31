Майкоп, , 09:17 — REGNUM

Мероприятия по ускоренному развитию Республики Адыгея руководство региона обсудило с представителями девяти федеральных министерств — по поручению куратора региона от правительства РФ министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева в Адыгею прибыли первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Совещание в правительстве Адыгеи Пресс-служба главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил значимость обсуждения достижений региона и проблемных моментов совместно с представителями федеральных ведомств для выработки мер по стимулированию социально-экономического развития республики.

«Цель визита — дать комплексную оценку развитию региона, концу августа сформировать и представить на утверждение дорожную карту по ускоренному социально-экономическому развитию республики. Для этого нужно выяснить потребности региона, проанализировать инициативы республики, инструменты господдержки. Важны объективные данные, синхронизация деятельности региона и федеральных министерств. У региона есть большой потенциал, мы видим активный рост во многих отраслях. Уверен, что благодаря усилиям местных властей и поддержке федерального центра Адыгее удастся достичь всех намеченных стратегических целей», — отметил Джамбулат Хатуов.

Гости провели встречи в отраслевых министерствах, побывали на ряде объектов, совершили облет территории Адыгеи, затем состоялось общее совещание, которое глава Адыгеи Мурат Кумпилов и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Глава Адыгеи поблагодарил представителей федеральных министерств за внимание к региону. Он также заявил, что в республике готовы к взаимодействию и выполнению всех рекомендаций для увеличения темпов развития Адыгеи. На совещании были рассмотрены существующие проблемы и возможные пути их решения, ранее власти региона разработали инициативы для ускоренного развития Адыгеи.

«Недавно с куратором нашего региона — главой Минсельхоза России Дмитрием Николаевичем Патрушевым — состоялась встреча, посвященная именно этой теме. По ее итогам в республике уже активно ведется работа по подготовке проекта соответствующего программного документа, призванного обеспечить опережающее развитие Республики Адыгея», — сказал Кумпилов, добавив, что успешное решение стратегических задач позволит нам обеспечить дальнейшее устойчивое развитие региона.

По словам Кумпилова, Адыгея сегодня входит в число регионов с надлежащим качеством управления региональными финансами, уровень дотационности республиканского бюджета за последние пять лет снизился с 27,4% до 20,8%, налоговые и неналоговые доходы региона возросли с 9,3 до 13,5 млрд рублей. По темпу роста объема инвестиций в основной капитал Адыгея заняла первое место среди субъектов России. Однако для кардинального изменения ситуации и прорывного развития созданный институт кураторства позволит найти самые эффективные решения, меры и механизмы выполнения майского указа президента РФ Владимира Путина и достижения целевых показателей национальных проектов, сказал Кумпилов.

В числе стимулирующих факторов для развития республики были названы снижение энергодефицита, развитие инфраструктуры, дорожное строительство, реализация проектов в промышленности, сфере туризма, АПК. Модель развития сельского хозяйства республики получила положительную экспертную оценку, кроме того Адыгея вошла в число лучших 10 субъектов страны по закладке садов интенсивного типа. Со стороны республиканских властей прозвучали инициативы в части поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, создания индустриальных парков. Сейчас в Адыгее реализуется проект «Индустриальный парк Яблоновский».

По итогам совещания сформирован список поручений, касающийся синхронизации проектов республики с федеральными министерствами, определения оптимальных путей их реализации, возможности получения федеральной поддержки. Глава Адыгеи выразил уверенность в том, что все принятые на совещании решения будут отражены в дорожной карте, и дальнейшая совместная работа обеспечит региону качественный рывок в социально-экономической сфере.