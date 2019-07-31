Нижний Новгород, , 09:16 — REGNUM

Автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» будет выделена субсидия «на популяризацию предпринимательской деятельности среди целевых групп». Группы обозначены в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства», а в регионе приняли постановление о порядке выделения средств господдержки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В документе также указан порядок возврата средств субсидии в случае «нарушений условий, установленных при её предоставлении», а также порядок возврата не задействованной части госпомощи. Субсидия будет выделена в рамках госпрограммы «Развитие предпринимательства Нижегородской области», которая утверждена ещё в 2014 году.

«Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели», — отмечается в документе.

Напомним, АНО было учреждено областным правительством в 2015 году. Обязанности учредителя выполняет министерство промышленности, торговли и предпринимательства области. Задача организации — создание эффективного взаимодействия участников кластеров, общественных, научных и образовательных организаций с органами власти разного уровня.

По данным Нижегородстата, за первое полугодие 2019 года в области зарегистрировано 3204 организации, из которых 3103 находятся в частной собственности. Больше всех компаний, а именно 1152, работают в сфере оптовой и розничной торговли, а также в сегменте ремонта автотранспортных средств.