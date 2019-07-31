Варшава, , 09:10 — REGNUM

Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.

По ее подсчетам, авиабилеты в Крым подешевели в полтора раза, а сам отдых — в среднем на 25%, что положительно влияет на рост популярности Крыма среди российских туристов.

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Она отметила, что билеты на самолет, в частности, подешевели благодаря заморозке цен на авиатопливо и государственным дотациям, а также увеличению количества чартеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму подсчитали, что с начала 2019 года на полуострове отдохнули 3 млн 346 тыс. туристов. Рост турпотока по сравнению с прошлым годом составил 11%. Значительный взнос сделала Украина — с начала года в российском Крыму отдохнули 253 тыс. туристов из соседней страны.

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