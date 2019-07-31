Париж, , 09:05 — REGNUM

Авиакомпания Air France-KLM заказала 60 моделей самолетов Airbus A220−300 стоимостью 5,490 млрд долларов США, сообщает Le Figaro.

«Air France заказала 60 самолетов Airbus A220−300», — говорится в заявлении авиакомпании.

Известно, что новые самолеты постепенно заменят A318 и A319, которые составляют малый и средний флот авиакомпании Air France, управляющей авиапарком из 541 самолета.

Кроме того, семь больших дальнемагистральных самолетов A380 также будут заменены к 2022 году.

Издание отмечает, что эти основные стратегические ориентиры, касающиеся развития авиакомпании Air France, связаны с желанием компании повысить её конкурентоспособность с помощью более современных, эффективных и совершенных воздушных судов.

«Это решение является очень важным новым шагом в преобразовании Air France. Модернизация флота подчеркивает решимость группы стать европейским лидером в области воздушного транспорта», — прокомментировал Бенджамин Смит, управляющий директор Air France-KLM.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в авиакомпании Air France заявили об увеличении числа пассажиров на 3,4%.

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