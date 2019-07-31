Дербент, Дагестан, , 09:04 — REGNUM

Первое заседание жюри международного конкурса на разработку мастер-плана дагестанского города Дербента состоялось 30 июля под председательством главы республики Владимира Васильева. Путём голосования среди представленных заявок были отобраны три финалиста, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Решением жюри в следующий этап конкурса прошли:

консорциум под лидерством «АйЭнДи Аркитектс» (Россия). Его члены: ADEPT (Дания), SWA (США), «Найт Фрэнк» и «РашаДискавери» (Россия);

консорциум под лидерством Института Генплана Москвы (Россия). Его члены: Гинзбург и Архитекторы, СКЦ (Россия);

консорциум под лидерством МАДМА (Нидерланды). Его члены: РТДА (Россия).

«Мне очень приятно, что такой проект реализуется, — сказал после заседания Владимир Васильев. — Сейчас я имел возможность познакомиться с проектами, в них отражено большое количество интересных идей. <…> Дербент — колыбель цивилизации, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь каждое движение должно быть оценено и взвешено. В этом и ценность такого проекта, задействованы международные участники с лучшими практиками. Я думаю, это очень хорошая и полезная работа».

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Как сообщало ИА REGNUM, заявки на участие в конкурсе по разработке мастер-плана Дербента подали представители 183 компаний из 31 страны. Победитель из числа финалистов будет определён 19 ноября. Общий призовой фонд конкурса составляет 14,5 млн рублей.

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