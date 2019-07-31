Сеул, , 09:05 — REGNUM

В первой половине 2019 года в Южной Корее зафиксировали рекордные продажи японских автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации корейских предприятий автомобильной промышленности (КАМА).

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года в стране было зарегистрировано 23 850 японских автомобилей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи японских автомобилей увеличились на 10,8%, однако продажи автомобилей европейских брендов, напротив, сократились на 29,6%.

Кроме того, доля японских автомобилей на рынке Южной Кореи увеличилась на 5,6%, до 19,5%.

С другой стороны, продажи автомобилей в возрасте старше 30 лет сократились на 17,3%, до 112 024 единиц, в возрасте старше 40 лет — на 10,6%, до 136 543 единиц, в возрасте старше 50 лет — на 1,8%, до 143 542 единиц. С другой стороны, покупка автомобилей в возрасте 60+, напротив, увеличилась на 2,9%, до 82 336 единиц.