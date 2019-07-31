Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM

На таможне екатеринбургского аэропорта Кольцово готовы принять растущее число товаров из китайского онлайн-магазина AliExpress. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

AliExpress Aliexpress.com

Теперь, когда онлайн-площадка перешла на оптовые заказы, число товаров на таможне должно увеличиться. Но это не пугает таможенников: они готовы принять новые объемы. Тем более, что изменения пойдут в помощь отечественному бизнесу.

Уже сейчас на таможне Кольцово свыше 90% всех отправлений — из КНР.

Ранее в AliExpress анонсировали начало работы с малыми и средними предпринимателями в России. Магазин сможет поставлять им оптовые партии нужных товаров.

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