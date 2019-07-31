Москва, , 08:56 — REGNUM

В России в 2019 году ожидается рекордно высокий урожай овощей, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

Так, по прогнозам ведомства, в текущем году урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн тонн. В основном речь идет об огурцах и помидорах.

Отмечается, что с 2014 по 2018 год в России было построено и модернизировано более 1 тыс. га высокотехнологичных теплиц, благодаря чему объемы производства овощей по сравнению с 2014 годом увеличились на 65%.

По мнению экспертов, рекордный урожай позволит сохранить летние цены на овощи вплоть до начала декабря. Вместе с тем полностью обеспечить жителей страны российскими овощами пока не удастся, считают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в настоящий момент Россия оказалась лидером стран Европы по снижению цен на продукты питания. Так, в июне 2019 года отмечено снижение потребительских цен на продукты — на 0,7%. При этом отмечается весьма существенное снижение цен на овощи — в размере 10,2% относительно предыдущего периода.

Читайте также: В России ограничат ввоз фруктов и цветов в багаже