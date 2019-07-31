Москва, , 08:54 — REGNUM

Медленно, но верно цены на нефть продвигаются в северном направлении. Подтвердив пробой уровня $64 за баррель, Brent превысила отметку $65, отметив двухнедельные максимумы в районе $65,25, где натолкнулась на 200-дневную скользящую среднюю, которая выступила в роли локального промежуточного сопротивления. При этом, если котировки не преодолеют эту зону, то завершат июль в минусе, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В последние дни восстановлению цен на нефть способствует ряд факторов. Это и осторожный оптимизм в отношении возобновления торговых переговоров между США и Китаем, и ожидание смягчения политики ФРС, и сохранение напряженности вокруг Ирана, и внушительное сокращение запасов энергоносителей в США», — пояснил эксперт.

Отчет API 30 июля показал, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились еще на 6 млн баррелей, тогда как запасы бензина упали более чем на 3 млн баррелей.

«Если официальный релиз минэнерго США тоже окажется бычьим, это станет подспорьем для рынка, хотя в ближайшей перспективе динамика в целом обещает быть сдержанной из-за осторожности игроков в ожидании решения ФРС США, которое повлияет на поведение всех классов активов, включая нефть.

При условии, что тон Центробанка будет не таким «мягким», как учтено в ценах, Brent может откатиться и растерять часть набранных за последнее время очков», — считает Николаев.

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