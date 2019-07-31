Оренбург, , 09:04 — REGNUM

В Оренбургской области капитально отремонтируют два международных автомобильных пункта пропуска (МАПП). Об этом заявил во время визита в Оренбург глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По словам министра, капитальный ремонт МАПП «Маштаково» возможен за счет перераспределения средств национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Проектирование работ на МАПП «Сагарчин» запланировано на 2020 — 2021 годы в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница».

Напомним, что на протяжении ряда лет на МАПП «Саграчин» и «Маштаково» собираются большие очереди. Эти пропускные пункты являются самыми загруженными в регионе. Ежегодно поток пассажиров и грузов, которые следуют через МАППы растет на 15−20%. Пограничные пропускные пункты давно нуждаются в реконструкции, которая должна избавить от очередей.

Стоит отметить, что еще в 2016 году Пограничное УФСБ по Оренбургской области направило свои предложения по реконструкции «Сагарчина» в Минстранс России.

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