Махачкала, , 08:54 — REGNUM

Индекс промышленного производства в Северо-Кавказском федеральном округе за первую половину 2019 года составил 99,3%. Самый значительный спад производства среди регионов округа продемонстрировал Дагестан, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило 23,8%, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе территориального органа госстатистики.

Наибольший рост промышленного производства в округе за январь-июнь зафиксирован в Чечне (на 8,2%). Положительная динамика отмечена также в Ингушетии и Кабардино-Балкарии (по 0,2%). Сокращение, помимо Дагестана, выявлено в Карачаево-Черкессии (на 9,5%), Северной Осетии (на 8,8%) и Ставропольском крае (на 2,9%).

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, индекс промышленного производства в целом по стране за первое полугодие 2019 года по сравнению с показателем годичной давности вырос на 2,6%.