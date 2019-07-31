Якутск, , 09:00 — REGNUM

В рамках нацпроекта «Экология» Якутия получит из госбюджета дополнительно 68 млн рублей на покупку спецтехники для тушения природных пожаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На 31 июля в республике действует 139 пожаров.

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Как сообщил первый замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Алексей Агеев на выделенные средства планируется закупить лесопожарную технику. Предварительно известно, что спасателям и пожарным не хватает гусеничных вездеходов и тракторов.

При этом, месяц назад власти Якутии по нацпроекту «Экология» получили 28 единиц транспорта на общую сумму 85 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, серьёзной остаётся ситуация с лесными пожарами на Дальнем Востоке и в Сибири. Площади возгораний увеличиваются. МЧС работает в круглосуточном режиме.