Сеул, , 09:33 — REGNUM

Несколько южнокорейских авиакомпаний сократили количество маршрутов и рейсов в Японию на фоне разгорающегося конфликта между Сеулом и Токио. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, одна из крупнейших компаний, Asiana Airlines, объявила о сокращении числа рейсов в Фукуоку, Осаку и Окинаву с середины сентября. Ранее национальный перевозчик Korean Air отменил маршрут из Пусана в Саппоро, рейсы по которому до этого выполнялись трижды в неделю. Пассажиры, купившие билеты, смогут отправиться в Японию из Сеула. Кроме того, такие лоукостеры, как Air Busan, Eastar Jet и T’way Air, сокращают число рейсов из Тэгу и Пусана в Нариту, Оиту и Кумамото.

Действия авиакомпаний обусловлены снижением спроса, и, как следствие, снижением рентабельности, что в свою очередь вызвано ростом негативных настроений по отношению к Японии из-за введения Токио экспортных ограничений.