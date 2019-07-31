Оренбург, , 08:38 — REGNUM

Оренбургская область намерена расширить сеть автомобильная газонаполнительных компрессорных станций, а также приобрести в лизинг газомоторные автобусы, которые задействуют в сфере муниципальных пассажирских перевозок. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Программа развития газомоторного рынка будет финансироваться с 2020 года. Оренбуржье уже подало в Минтранспорта РФ первую заявку на приобретение в лизинг 75 автобусов. Регион намерен взять 60 автобусов большой вместимости и 15 средней.

По-прежнему актуальней остается задача расширения сети газовых автозаправок. Число заправочных станций природного газа к 2024 году должно вырасти до 33. На сегодняшний день на территории региона только восемь заправок такого вида.

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