Сеул, , 09:07 — REGNUM

Объём производства электроники в Южной Корее по итогам 2018 года превысил 171,1 млрд долларов. Таким образом, страна поднялась на третье место в мире с долей рынка в 8,8%, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные ассоциации KEA.

На втором месте расположились США, занимающие 12,6% рынка, а лидером стал Китай с 37,2%. Ранее третью строчку рейтинга занимала Япония, однако с 2013 по 2018 производство электроники в Южной Корее выросло на 53,3% благодаря усилению крупнейших производителей полупроводников — Samsung Electronics и SK hynix, что позволило сместить Японию.

В среднем, за последние пять лет этот сектор промышленности рос в Южной Корее на 9% в год, а в Японии — снижался на 2,3%. В то же время, во Вьетнаме данный показатель достиг 11,7%, а в Индии — 10,9%, поэтому лидерство Южной Кореи может быть недолгим, предупреждают эксперты.