Сеул, , 10:06 — REGNUM

Южнокорейская кораблестроительная корпорация Samsung Heavy Industries объявила о завершении разработки новых литий-ионных аккумуляторных батарей для кораблей. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Благодаря использованию нового аккумулятора, удастся добиться снижения расхода топлива с помощью более эффективного использования генераторов, а также сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Таким образом, от установки новых батарей выиграют все: операторы кораблей сократят издержки, а заказчики товаров будут меньше платить за их доставку.

Отмечается, что аккумуляторы могут устанавливаться на любые типа кораблей — от небольших судов до танкеров. Разработка нового аккумулятора осуществлялась в сотрудничестве с финской компанией Wartsila.