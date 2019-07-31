Сеул, , 08:25 — REGNUM

В Южной Корее построят электростанцию, работающую на биогазе от очистных сооружений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Busan Environmental Corporation.

По их словам, мощность электростанции составит 1000 кВт.

Известно, что в качестве топлива на данной электростанции будет использоваться биогаз, полученный в процессе утилизации осадка сточных вод. По предварительным данным, строительство электростанции завершится в ноябре 2019 года.

Отмечается, что на данный проект будет выделено 3,5 млрд вон (~$2,96 млрд) частных инвестиций.

После завершения строительства электростанция будет вырабатывать до 7 168 МВт в год, объем продаж составит 1,3 млрд вон (~$1,1 млрд), а выбросы парниковых газов сократятся на 3 296 тонн.